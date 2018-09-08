Порошенко поспілкувався із молоддю у Вінниці і пообіцяв привабливі умови підтримки ІТ-бізнесу



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ІТ-сфера має велике практичне застосування, в тому числі у військових, наголосив президент

Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко у Вінниці відвідали HUB «Місто змістів», де поспілкувалися з талановитою молоддю – переможцями міжнародних конкурсів з комп’ютерної графіки та веб-дизайну, студентами Вінницького національного технічного університету. Про це інформує Банкова.

Зокрема, молодь цікавилася, які професії, на думку президента, будуть затребувані роботодавцями через 5-10 років. «Впевнений в тому, що розвиток ІТ-індустрії буде мати пріоритетний характер не лише тому, що це глобальний тренд в світі, а й тому, що ми об’єднаємось для того, щоб створити абсолютно привабливі умови підтримки функціонування ІТ-бізнесу», - відповів глава держави.

За словами Петра Порошенка, неможна втратити напрацювання української технічної школи, в тому числі Вінницького університету. «Попит, ринок на ІТ-послуги зростає кожного року, зростає на 30%-50%», - зауважив президент.

Глава держави додав, що ІТ-сфера є цікавою. «Намагаюся також тримати себе в формі і дуже уважно слідкувати за цим», - розповів президент.

Крім того, ІТ-сфера має велике практичне застосування, в тому числі у військових. Глава держави зауважив, що вчора відвідував Головне управління розвідки Міністерства оборони: «Той шлях, який пройшла розвідка за останні 4 роки – це неймовірно. Той обсяг інформації, який ми зараз отримуємо зі супутників, яку картинку, ми сьогодні демонструємо в режимі реального часу – це не тільки збільшує ефективність наших військ і не тільки рятує життя українських воїнів», - сказав президент. Він наголосив, що це стало можливо завдяки фахівцям комунікаційних спеціальностей, супутникових технологій тощо.

«Це означає, що в Україні вже створена дуже потужна школа, яка дозволяє нам на рівних боронити рідну землю. І це ще один внесок, здавалося, дуже далекого від військової служби фаху, який працює на Україну», - зазначив глава держави. Президент додав, що це є ще одним підтвердженням, що традиційним науковим центрам в цьому напрямі необхідна державна та місцева підтримка.

Також Глава держави відзначив важливість високих технологій в державному секторі. «Електронне урядування – це боротьба з корупцією. Електронне урядування – це прискорення ефективності державної машини», - наголосив президент, нагадавши про запуск електронних декларацій, системи державних закупівель ProZorro тощо.

«Сфера IT не має кордонів. І ви можете працювати в будь-якій компанії світу. І ми лише маємо створити умови, щоб ці можливості глобалізації IT-сектору були конкурентноздатні», - підкреслив глава держави. Президент зауважив, що будуть робитися стимулюючі позиції і щодо оподаткування, і щодо створення бізнес-інкубаторів, в тому числі для ІТ-бізнесу.