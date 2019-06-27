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    Україна планує приєднатися до двох операцій НАТО

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    <p>Одна з операцій має бути на морі</p> - Україна планує приєднатися до двох операцій НАТО

    Одна з операцій має бути на морі

    В Ірак збираються поїхати українські фахівці з реальним бойовим досвідом

    Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.

    Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних відомств країн-членів альянсу в Брюсселі.

    «Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом», - розповів Петренко.

     Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції НАТО Морський охоронець – «з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному і Азовському морях».

    Нагадаємо, українські спецпризначенці вперше пройшли сертифікацію НАТО.

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