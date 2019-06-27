Україна планує приєднатися до двох операцій НАТО



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Одна з операцій має бути на морі

В Ірак збираються поїхати українські фахівці з реальним бойовим досвідом

Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.

Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних відомств країн-членів альянсу в Брюсселі.

«Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом», - розповів Петренко.

Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції НАТО Морський охоронець – «з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному і Азовському морях».

Нагадаємо, українські спецпризначенці вперше пройшли сертифікацію НАТО.