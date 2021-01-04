Україна почала моніторинг за викидами парникових газів

Закон, який почав діяти з 1 січня, створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів

Держекоінспекція отримає повноваження в частині контролю за викидами

В Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

«Україна починає моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках! З 1 січня 2021 року вступає в силу закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів». Прийняття цього документу є важливою передумовою для здійснення заходів з боротьби зі зміною клімату, заснованих на досвіді ЄС. Це, зокрема, введення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Для її впровадження необхідне створення порядку моніторингу за емісією парникових газів та ведення звітності», – написав Мальований.

За його словами, закон створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів (МЗВ).

Очікується, що така система дозволить отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок; забезпечити контроль за викидами, мати змогу їх обмежувати; впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Держекоінспекція має перевіряти дані у звітах про викиди і планах моніторингу.

Впродовж трьох місяців після подачі таких документів посадовими особами підприємств інспекція може ініціювати позапланову перевірку. Під час такої перевірки перевіряється достовірність інформації, вказаної у звітах чи планах.

Як відомо, функціонування закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» є складовою частиною Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС, затвердженого постановою Кабінету міністрів 25 жовтня 2017 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.