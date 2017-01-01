Україна подасть до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення РФ

Після подачі меморандуму у Росії буде три місяці на подачу заперечень щодо юрисдикції

У лютому 2018 року Україна подасть меморандум в рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права, а результати за позовом можуть бути не раніше 2021 року. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. «Ми також



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний трибунал ООН з морського права

Після подачі меморандуму у Росії буде три місяці на подачу заперечень щодо юрисдикції

У лютому 2018 року Україна подасть меморандум в рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права, а результати за позовом можуть бути не раніше 2021 року.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ми також завершуємо зараз роботу над нашим меморандумом щодо конвенції морської, і він буде представлений на розгляд Арбітражу в лютому 2018 року», — сказала Зеркаль.

Заступниця міністра зазначила, що після подачі меморандуму у РФ буде три місяці на подачу заперечень щодо юрисдикції, при цьому на дані заперечення Україна зможе подати свої коментарі.

«Після того, як ми надамо свій другий меморандум, будуть слухання, після яких буде ухвалено рішення про наявність чи відсутність юрисдикції в Арбітражу для розгляду цієї справи, тобто перші результати можуть бути вже в 2019 році», — додала вона.

Зеркаль також повідомила, що потім проведуть слухання по суті справи, а результатів варто «очікувати не раніше 2021 року».

Нагадаємо, уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим.

В Росії заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними

Джерело: Інтерфакс-Україна