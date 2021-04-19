Україна полює на вакцини від Covid-19, які не хоче Європа – Bloomberg

Програма вакцинації в Україні – одна з найповільніших у Європі

Через сумніви в безпечності країни Західної Європи обмежують використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca. Й Україна найактивніше намагається підібрати дози, які ніхто не хоче, пише Bloomberg.

Видання нагадує, що уряд у Києві зіштовхнувся з труднощами в забезпеченні поставок вакцин. Тепер він уже кілька місяців веде переговори з ЄС про потенційні покупки. Але після того, як минулого тижня Данія взагалі заборонила використовувати вакцину AstraZeneca, її дози намагаються перекупити Чехія, Латвія й Литва.

Останнім часом Східна Європа стала глобальним епіцентром зараження і смертей від Covid-19. Тож регіон у відчаї шукає додаткові дози. Програма вакцинації в Україні – одна з найбільш повільних у Європі, через це люди тут більш схильні прийняти вакцину AstraZeneca, ігноруючи занепокоєння щодо появи кров’яних згустків.

«Ніхто не відмовиться від вакцини. Користь від усіх схвалених вакцин набагато переважає ризики й побічні ефекти», – сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

У Bloomberg нагадують, що Україна підписала контракти, які повинні забезпечити їй 32 мільйони доз. Але поки що країна отримала менше мільйона з них. Поставки препарату AstraZeneca затримуються через стрімке зростання випадків зараження в Індії. А саме індійський виробник виконує замовлення України. Тож поки Київ вакцинував 433 тисячі своїх громадян із 42 мільйонів.

Тим часом, потреба в щепленнях стає лише гострішою. Щоденна кількість випадків зараження цього місяця перевалила позначку у 20 тисяч на день, встановивши новий антирекорд. За словами Степанова, жодна з країн ЄС поки не погодилася продати небажані дози.

«Кожна країна дбає виключно про своїх громадян», – сказав Степанов.

Однак дефіцит щеплень – це не єдина проблема. У березні опитування показало, що майже половина українців хоче вакцинуватися. Однак, дві третини респондентів при цьому сказали, що відмовилися б від вакцини AstraZeneca через побічні ефекти, які з’явилися у 0,25 % щеплених українців. Більш ніж дві п’ятих опитаних не знали, як зареєструватися на вакцинацію.

Степанов сказав, що нестача вакцин, а не вагання щодо вакцинації, – це головна причина повільного темпу кампанії. Україна веде переговори про постачання ще 16 мільйонів доз вакцин від коронавірусу на поточний рік. Всі вони будуть використані ще до кінця 2021 року.

Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.