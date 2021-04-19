Головний інфекціоніст США закликав носити маски після вакцинації

Людина може не відчувати жодних симптомів, але бути заразною

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі закликав американців продовжувати носити маски навіть після щеплення від Covid-19, оскільки вони досі можуть переносити коронавірус і заражати інших. Про це лікар заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.

«Ви можете заразитися й не відчувати абсолютно жодних симптомів, тобто не знати, що ви інфіковані, а потім випадково заразити інших людей», – пояснив Фаучі.

За його словами, маски слід носити, допоки вакцину не отримають більше американців або рівень підтверджених випадків істотно знизиться.

Ентоні Фаучі

Раніше Фаучі сказав в інтерв’ю CNN, що обов’язок носити захисні маски у США в громадських місцях може залишитися у 2022 році. За добу 17 квітня у США додалося 40 482 випадків коронавірусу, померли 352 особи.

Тим часом, в Ізраїлі з 18 квітня скасували обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях. Про це заявив глава МОЗ Ізраїлю Юлій Едельштейн, повідомляє The Jerusalem Post.

Він нагадав, що маски знижують ризик зараження на коронавірус.

За словами міністра, таке рішення було прийнято через те, що захворюваність на Covid-19 в країні знижується завдяки масовій вакцинації.