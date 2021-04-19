І дев’яносторічні, і немовлята: Кличко розповів про нових хворих на Covid-19
Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 23 людини
Мер Києва Віталій Кличко озвучив статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Так, у Києві за минулу добу виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини. Про це мер написав у своєму Telegram-каналі.
«447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4221 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 185 339», – повідомив Кличко.
Захворіли, зокрема:
- 250 жінок віком від 19 до 90 років,
- 183 чоловіки віком від 18 до 91 року,
- дві дівчини 15 та 16 років,
- 12 хлопчиків від одного місяця до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на коронавірус, а також 221 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужала минулої доби 231 людина. Загалом коронавірус подолали 115592 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 147, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі – 42 випадки», – зазначив Кличко.
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1953016 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 квітня зафіксовано 6506 хворих на коронавірус.
Як повідомлялося, 18 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.