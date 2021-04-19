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    І дев’яносторічні, і немовлята: Кличко розповів про нових хворих на Covid-19

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    Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей, хворих на коронавірус - І дев’яносторічні, і немовлята: Кличко розповів про нових хворих на Covid-19
    Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей, хворих на коронавірус
    Фото: пресслужба Кличка

    Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 23 людини

    Мер Києва Віталій Кличко озвучив статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Так, у Києві за минулу добу виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини. Про це мер написав у своєму Telegram-каналі.

    «447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4221 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 185 339», – повідомив Кличко.

    Захворіли, зокрема:

    • 250 жінок віком від 19 до 90 років,
    • 183 чоловіки віком від 18 до 91 року,
    • дві дівчини 15 та 16 років,
    • 12 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на коронавірус, а також 221 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужала минулої доби 231 людина. Загалом коронавірус подолали 115592 мешканці столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 147, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі – 42 випадки», – зазначив Кличко.

    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва
    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1953016 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 квітня зафіксовано 6506 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, 18 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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