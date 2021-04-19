І дев’яносторічні, і немовлята: Кличко розповів про нових хворих на Covid-19

Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей, хворих на коронавірус

Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей, хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 23 людини

Мер Києва Віталій Кличко озвучив статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Так, у Києві за минулу добу виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини. Про це мер написав у своєму Telegram-каналі.

«447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4221 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 185 339», – повідомив Кличко.

Захворіли, зокрема:

250 жінок віком від 19 до 90 років,

183 чоловіки віком від 18 до 91 року,

дві дівчини 15 та 16 років,

12 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на коронавірус, а також 221 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 231 людина. Загалом коронавірус подолали 115592 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 147, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі – 42 випадки», – зазначив Кличко.

Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1953016 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 квітня зафіксовано 6506 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, 18 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Читайте також: