Вакцинація в Україні: за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer

В Україні лише п’ять людей отримали повний курс вакцинації

В Україні лише п’ять людей отримали повний курс вакцинації

Вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях

В Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компанії Pfizer. За добу зробили 366 щеплень у трьох областях. Про це свідчать дані Ради національної безпеки й оборони про процеси вакцинації.

Так, вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

Усього за 18 квітня в Україні зробили 1 453 щеплення. Крім препарату Pfizer щеплення робили вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).

Із початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в межах глобального механізму COVAX.

Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.