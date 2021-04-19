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    Вакцинація в Україні: за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer

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    В Україні лише п&rsquo;ять людей отримали&nbsp;повний курс вакцинації - Вакцинація в Україні: за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer
    В Україні лише п’ять людей отримали повний курс вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях

    В Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компанії Pfizer. За добу зробили 366 щеплень у трьох областях. Про це свідчать дані Ради національної безпеки й оборони про процеси вакцинації.

    Так, вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

    Усього за 18 квітня в Україні зробили 1 453 щеплення. Крім препарату Pfizer щеплення робили вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).

    Із початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.

    Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в межах глобального механізму COVAX.

    Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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