Україна повертає миротворців із Косово

Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR»

У Сербії перебуває національний контингент ЗСУ у складі 40 військовослужбовців

Україна відкликає свій контингент з Косово, який брав участь у миротворчій місії. Про це повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ на запит РБК-Україна.

Йдеться про KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО).

«Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців», – зазначається у документі.

У відомстві зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України. Підстава – указ президента від 7 березня 2022 року №114 «Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки».

«Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR», – уточнили у Командуванні об'єднаних сил.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський відкликав всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти повномасштабного російського вторгнення.