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    Відправлення миротворців НАТО в Україну. Кулеба провів важливу зустріч у Польщі

    Україна завжди буде вдячна Польщі &ndash; Кулеба - Відправлення миротворців НАТО в Україну. Кулеба провів важливу зустріч у Польщі
    Україна завжди буде вдячна Польщі – Кулеба
    фото: Kancelaria Premiera

    Голова МЗС у Варшаві зустрівся з польськими лідерами

    Дмитро Кулеба провів зустрічі з польськими політиками у Варшаві. Зокрема, вони обговорили ініціативу Польщі щодо відправлення миротворців Альянсу в Україну. Про це він повідомив у Тwitter.

    Зокрема, очільник українського міністерства закордонних справ зустрівся з віце-прем'єром Польщі Ярославом Качинським та міністром внутрішніх справ Маріушом Камінським. Перемовини відбулись 31 березня.

    Дмитро Кулеба перебував у Варшаві з робочою поїздкою. У ефірі каналу TVN24 дипломат відповів на питання щодо миротворців НАТО.

    «Це була одна з причин, з якої я приїхав до Польщі, щоб детально поговорити з паном Качинським (віце-прем'єром Польщі – ред.) цю ініціативу, щоб краще зрозуміти, звідки взялася ця ідея, як її можна реалізувати», – пояснив Кулеба.

    Також міністр закордонних справ України пояснив, що Україна зацікавлена в різних рішеннях конфлікту, проте ніяка ініціатива або пропозиція не може бути скерована на заморожування війни у нинішній ситуації.

    Потрібні варіанти, які дозволять відштовхнути Росію, тобто звільнити Україну та принести мир, а також змусити Москву заплатити за те, що вона зробила з нашою державою. Кулеба каже, що чітко розуміє ідею миротворчої місії наразі і розповість про це президенту, коли повернеться до Києва.

    Очільник українського МЗС розповів про зустріч із Качинським.

    «Базуючись на діалозі з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський прийняв мене у Варшаві, щоб обговорити шляхи допомоги Україні захиститися від російської агресії та перемогти. Я дуже ціную нашу сьогоднішню змістовну розмову», – написав Кулеба.

    Окрім цього, Кулеба зустрівся з міністром внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріушом Камінським.

    «Поляки не лише допомагають українським жінкам та дітям, які тікають від російських бомб до Польщі. Поляки справді приймають українців, як рідних. Ми завжди будемо вдячні за це», – пояснив Кулеба.

    Нагадаємо, у Польщі заявили, що пропонують ввести в Україну миротворчу місію.

    Згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві.

    Тим часом дедалі більше членів НАТО схвалюють відправку миротворців в Україну.

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    Теги: МЗС росія окупанти Польща міністр НАТО війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Відправлення миротворців НАТО в Україну. Кулеба провів важливу зустріч у Польщі