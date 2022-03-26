Дедалі більше членів НАТО схвалюють відправку миротворців в Україну

У Польщі переконані, що миротворча місія НАТО принесе мир на частину території України

Польща активно виступає за введення миротворчої місії в Україну

Кількість країн-членів НАТО, які схвалюють введення миротворчої місії в Україну, зростає. Про це повідомив під час візиту до Брюсселя прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає RMF24.

«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО», – сказав він.

За словами польського прем'єра, в Європейській Раді були представники країн, які перспективу запровадження миротворців в Україну сприймають скептично. Він порадив їм уявити, що «вся Україна стає Маріуполем – розбомбленим містом, з якого змушені тікати люди».

Моравецький також назвав дії Путіна та російських солдатів варварськими. Він підкреслив, що це дозволяє «представити найгірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт». Глава польського уряду додав, що інакше державам доведеться прийняти «десятки мільйонів біженців».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами Російської Федерації, та визнав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Польща готується до вторгнення Росії, оскільки є побоювання, що Росія може напасти на Польщу.

Джерело: Укрінформ