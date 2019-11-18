Міністерка освіти: У нас більше вчителів, ніж потрібно



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Новосад заявила, що деяким українським педагогам доведеться шукати нові сфери зайнятості

Керівниця міністерства науки і освіти Ганна Новосад прокоментувала ситуацію навколо працевлаштування педагогічного складу шкіл, які закриватимуться у зв’язку з переведенням дітей до опорних шкіл. Представниця уряду визнала, що це проблема і тема ця дуже непопулярна.

Про це вона заявила у понеділок, 18 листопада, в ефірі 1+1.

«Ті вчителі, дітей яких переводять до опорних шкіл доведеться переорієнтовувати», - сказала міністерка, очевидно маючи на увазі звільнення, або пошук нових сфер зайнятості для цих педагогів.

Новосад визнала: «У нас більше вчителів, ніж потрібно».

На початку жовтня Новосад запропонувала закривати школи, аби підняти зарплати вчителям. За її даними, середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень.

Крім того Новосад повідомила, що для підвищення зарплат педагогам на 20-70%, анонсованому попереднім Кабміном, необхідно додатково 45 мільярдів гривень, яких на цей момент немає.

Також нагадаємо, що міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію. «Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів», - резюмувала міністерка освіти.

Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.

Раніше Міносвіти тимчасово призупинило акредитацію вишів.