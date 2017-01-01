Україна приєдналася до транспортної мережі Європи
- 24 Листопада, 20:03
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Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року
Україна та Європейський Союз підписали документ «Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну».
Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.
«Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на Україну. Важливий крок для подальшої інтеграції транспортних мереж України та ЄС - тепер будемо в європейській мережі», - написав він.
Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на Україну. Важливий крок для подальшої інтеграції транспортних мереж України та ЄС - тепер будемо в європейській мережі :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 листопада 2017 р.
Як повідомляє УНІАН, Україна стала частиною загальноєвропейської транспортної мережі. В напрямку України проходять два коридори: коридор Рейн-Дунай через водні шляхи Майну і Дунаю, з важливим відгалуженням від Мюнхена до Праги, Жиліни, Кошице і до українського кордону; середземноморський коридор, який пролягає від Піренеїв у напрямку угорсько-українського кордону.
Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року в Роттердамі міністрами транспорту країн Євросоюзу, «Східного партнерства» та Європейською комісією.
9 жовтня 2013 року в Люксембурзі було прийнято спільну декларацію «Майбутнє співробітництво у сфері транспорту в рамках «Східного партнерства», якою схвалено карти транспортної регіональної мережі «Східного партнерства», що демонструють поєднання країн «Східного партнерства» між собою та з державами ЄС.