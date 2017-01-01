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    Україна приєдналася до транспортної мережі Європи

    Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року
    Україна та Європейський Союз підписали документ «Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну». [READ_MORE] Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. «Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт
    • 24 Листопада, 20:03
    • Розсилка

    Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року

    Україна та Європейський Союз підписали документ «Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну».

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    Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

    «Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на Україну. Важливий крок для подальшої інтеграції транспортних мереж України та ЄС - тепер будемо в європейській мережі», - написав він.

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    ЄС Павло Клімкін автомобіль Україна
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