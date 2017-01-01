Україна приєдналася до транспортної мережі Європи

Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року

Україна та Європейський Союз підписали документ «Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну». [READ_MORE] Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. «Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт



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Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну було ухвалене 21 червня 2016 року

Україна та Європейський Союз підписали документ «Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну».

Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

«Щойно підписав Взаєморозуміння високого рівня про поширення карт Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на Україну. Важливий крок для подальшої інтеграції транспортних мереж України та ЄС - тепер будемо в європейській мережі», - написав він.