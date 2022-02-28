Україна просить ЄС про негайне приєднання за спеціальною процедурою – Зеленський

Україна сподівається якнайшвидше приєднатися до Євросоюзу

Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами, але наша мрія - бути разом з усіма європейцями й головне – бути на рівних, – сказав глава держави.

Президент Зеленський висловив переконання, що європейці розуміють, що українські воїни б’ються не тільки за Україну, але і «за Європу, за мир для всіх країн Євросоюзу, за життя дітей, рівноправність, демократію».

Нагадаємо, Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського Союзу. На думку уряду цієї країни, такий крок допоможе Україні стати на ноги і відновитися після війни.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю телеканалу Euronews заявила, що Україна належить до Європейського Союзу, і Союз хоче, щоб вона приєдналася до нього з часом.