Україна просить у США більше Javelin - Тейлор



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Україна «хотіла б придбати більше Javelin» з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів мністерства оборони США, сказав американський дипломат

Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Україна «хотіла б придбати більше Javelin» з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів міністерства оборони США, сказав американський дипломат.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin, раніше повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

В травні 2019 року в Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.

Раніше у Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.