Україна розповіла в ОБСЄ про російські протипіхотні міни на Донбасі



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ОБСЄ лише упродовж січня 2020 року вже тричі повідомляла про виявлення заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін на Донбасі

Українська делегація в ОБСЄ поінформувала місії країн-учасниць про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

Як зазначив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, Україна висловлює рішуче засудження та обурення з приводу використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін.

«Ці знаряддя війни невибіркової дії вбивають та ранять переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми наголошуємо, що Україна не є ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої», - заявив він.

«Ми наполегливо закликаємо російську сторону негайно припинити постачання та подальше застосування на тимчасово окупованих територіях України протипіхотних мін та інших типів мін і вибухових пристроїв, а також прибрати усі міни, які були встановлені російськими збройними формуваннями», - додав дипломат.

Лоссовський показав іноземним делегаціям презентацію, в якій представлені докази використання бойовиками на Донбасі протипіхотних мін російського виробництва - МОН-50, «ПМН-2» та «ПОМ-2».

Український дипломат поінформував делегації країн ОБСЄ про конкретні заводи на території РФ, які займаються виготовлення протипіхотних мін.

«Ці міни знаходяться на озброєнні російських збройних сил. При цьому, їх використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції або Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення від 3 грудня 1997 року», - заявив Лоссовський.

Він нагадав, що Україна підписала цю Конвенцію в 1999 році та ратифікувала її у 2005 році.

«У рамках передбачених Конвенцією зобов'язань до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни «ПМН-2» та «ПОМ-2» під міжнародним наглядом. У свою чергу Росія відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати «ПМН-2«»та «ПОМ-2« під час бойових дій», - заявив дипломат.

Він додав, що СММ ОБСЄ лише упродовж січня 2020 року вже тричі повідомляла про виявлення заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін на тимчасово окупованій території Сходу України.

Джерело: Укрінформ