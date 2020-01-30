ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації
Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів
Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації.
Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів, 44 проголосували проти та 7 утрималися.
«Асамблея зазначає, що упродовж попередніх шести місяців, після повернення російської делегації до ПАРЄ, деякі рекомендації були виконані РФ. Зокрема, були повернуті у межах обміну заручниками 24 українські моряки, протиправно захоплені у Керченській протоці… Певного прогресу було досягнуто в імплементації Мінських домовленостей», - пояснюються у резолюції деякі мотиви ратифікації повноважень.
Зазначається, що готуються подальші обміни утримуваними особами між Україною і РФ.
Окремо у документі наголошується, що російська сторона сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.
ПАРЄ також відзначає, що нині триває моніторинг процесу виконання Росією низки резолюцій - доповідь буде оприлюднена пізніше цього року.
28 січня депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали у вівторок віцепрезидентом асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого. Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ. Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є. Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня. Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.
28 січня депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали у вівторок віцепрезидентом асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого.
Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ.
Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ
Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.
Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.
Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.