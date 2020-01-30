ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації



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Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації.

Відповідну резолюцію підтримало 96 делегатів, 44 проголосували проти та 7 утрималися.

«Асамблея зазначає, що упродовж попередніх шести місяців, після повернення російської делегації до ПАРЄ, деякі рекомендації були виконані РФ. Зокрема, були повернуті у межах обміну заручниками 24 українські моряки, протиправно захоплені у Керченській протоці… Певного прогресу було досягнуто в імплементації Мінських домовленостей», - пояснюються у резолюції деякі мотиви ратифікації повноважень.

Зазначається, що готуються подальші обміни утримуваними особами між Україною і РФ.

Окремо у документі наголошується, що російська сторона сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.

ПАРЄ також відзначає, що нині триває моніторинг процесу виконання Росією низки резолюцій - доповідь буде оприлюднена пізніше цього року.