Держзрадникам Аксьонову і Константінову повідомили нову підозру

Йдеться про передачу у федеральну власність майна Державного концерну «Масандра», табору «Артек», та державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз»

Прокуратура підозрює «керівників» окупованого Криму в порушенні законів і звичаїв війни

Так званим «керівникам» окупаційної адміністрації Російської Федерації в Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константінову прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, вручено підозри в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це розповів керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний, передає пресслужба відомства.

Окупаційним «голові Ради міністрів Республіки Крим» та «голові Державної Ради Республіки Крим» повідомлено про підозру у вчиненні широкомасштабного та систематичного привласнення публічного майна, що знаходиться на території окупованого півострова за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Зокрема йдеться про передачу у федеральну або «республіканську» власність майна Державного концерну «Масандра», «Міжнародного дитячого центру Артек», та державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

«Враховуючи те, що основна мета діяльності органів прокуратури – встановити винних у вчиненні злочину та забезпечити виконання принципу невідворотності покарання, ми поєднуємо як національний, так і міжнародний кримінально-правові механізми, у тому числі звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Зокрема, наше перше повідомлення до МКС стосувалося саме широкомасштабного знищення і привласнення майна, не виправданого військовою необхідністю. У ньому йшлося також про всі зафіксовані факти так званої «націоналізації» державного майна України окупаційною адміністрацією Російської Федерації в Криму. У 2020 році ми направили ще одне інформаційне повідомлення, у якому зафіксовані факти захоплення приватного майна 3952 громадян України, право власності яких було порушено», – сказав Поночовний.

Нагадаємо, у березні 2019 року «глава» окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів, що захоплення півострова відбулося під особистим керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

До слова, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, який аналізує ситуацію у Криму всі роки окупації, пояснив, навіщо Росії в окупованому Криму Аксьонов і Константінов.