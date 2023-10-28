Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці

Програма під назвою FrankenSAM, що призвела до створення таких «гібридних» систем ППО, виникла наприкінці минулого року

Україна та США спільно створили «гібридні» системи протиповітряної оборони, які дозволяють запускати сучасні зенітні ракети західного стандарту з модернізованих радянських пускових установок. Про це повідомляє The New York Times.

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Згідно з інформацією видання, програма під назвою FrankenSAM, що призвела до створення таких «гібридних» систем ППО, виникла наприкінці минулого року після того, як українські посадовці звернулися до своїх західних партнерів із проханням допомогти у пошуку ракет для близько 60 зенітно-ракетних комплексів «Бук» радянського виробництва та модернізованих радарів, які знаходилися в арсеналі Києва.

Враховуючи складність пошуку боєприпасів для систем «Бук» на Заході, українські інженери вирішили адаптувати пускові установки для використання зенітних ракет стандарту НАТО, які Силам оборони надали американські союзники.

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За даними видання NYT, існують два варіанти «гібридних» систем ППО: перший об'єднує пускові установки «Бук» з ракетами Sea Sparrow, а другий поєднує радянські радари з ракетами AIM-9M Sidewinder. Обидва варіанти успішно пройшли випробування на військових базах у США та незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ.

Також видання повідомляє, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

Раніше повідомлялося, що Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи.

Нагадаємо, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.