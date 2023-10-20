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Україна – не Росія і в підході до національних меншин

glavcom.ua
У травні цього року уряд схвалив концепцію програми «Єдність у розмаїтті»
Фото: fomoso.org

Росіяни вирішили більше не прикидатися європейцями

19 жовтня Путін підписав закон про денонсацію Рамкової конвенції Ради Європи щодо захисту національних меншин. Усе через те (як зазначено у пояснювальній записці), що Рада Європи «позбавила Росію можливості брати участь і приймати рішення у відповідному Консультативному комітеті та відстежувати на міжнародному рівні випадки порушення прав національних меншин, насамперед російськомовного населення за кордоном».

Насправді, Росія підписала конвенцію Ради Європи про захист національних меншин у Страсбурзі в лютому 1996 року. Вона містила спільні цілі та принципи захисту національних меншин від дискримінації. Але з того часу протекло багато крові чеченців, грузинів, українців. 

У березні 2022 року Росію нарешті викинули з Ради Європи. А отже для Москви зник сенс вдавати з себе цивілізовану державу.

Але ця історія  цікава тим, що рівно місяць тому Верховна Рада України ухвалила поправки до Закону про національні меншини (спільноти) України щодо деяких питань реалізації прав і свобод. Зокрема:

  • визначається, хто такі національні меншини;
  • дозволяється використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа й т.д.;
  • школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники;
  • розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах;
  • уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів – представники нацменшини.

Відзначимо, завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин є однією з рекомендацій Єврокомісії, отриманих Україною разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Для виконання цієї рекомендації Верховна Рада в грудні 2022 року ухвалила закон про нацменшини. А в травні цього року уряд схвалив концепцію програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року, яка має забезпечити імплементацію відповідного закону та спрямована на виконання рекомендації Єврокомісії.

Простіше кажучи, Україна прямує в ЄС і вживає відповідні заходи. А росіяни вирішили більше не прикидатися європейцями. Навіть, у такому історично чутливому в історії Росії питанні як національне.

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Теги: росія історія Україна права людини населення

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