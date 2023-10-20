Україна – не Росія і в підході до національних меншин

У травні цього року уряд схвалив концепцію програми «Єдність у розмаїтті»

Росіяни вирішили більше не прикидатися європейцями

19 жовтня Путін підписав закон про денонсацію Рамкової конвенції Ради Європи щодо захисту національних меншин. Усе через те (як зазначено у пояснювальній записці), що Рада Європи «позбавила Росію можливості брати участь і приймати рішення у відповідному Консультативному комітеті та відстежувати на міжнародному рівні випадки порушення прав національних меншин, насамперед російськомовного населення за кордоном».

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Насправді, Росія підписала конвенцію Ради Європи про захист національних меншин у Страсбурзі в лютому 1996 року. Вона містила спільні цілі та принципи захисту національних меншин від дискримінації. Але з того часу протекло багато крові чеченців, грузинів, українців.

У березні 2022 року Росію нарешті викинули з Ради Європи. А отже для Москви зник сенс вдавати з себе цивілізовану державу.

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Але ця історія цікава тим, що рівно місяць тому Верховна Рада України ухвалила поправки до Закону про національні меншини (спільноти) України щодо деяких питань реалізації прав і свобод. Зокрема:

визначається, хто такі національні меншини;

дозволяється використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа й т.д.;

школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники;

розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів – представники нацменшини.

Відзначимо, завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин є однією з рекомендацій Єврокомісії, отриманих Україною разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Для виконання цієї рекомендації Верховна Рада в грудні 2022 року ухвалила закон про нацменшини. А в травні цього року уряд схвалив концепцію програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року, яка має забезпечити імплементацію відповідного закону та спрямована на виконання рекомендації Єврокомісії.

Простіше кажучи, Україна прямує в ЄС і вживає відповідні заходи. А росіяни вирішили більше не прикидатися європейцями. Навіть, у такому історично чутливому в історії Росії питанні як національне.