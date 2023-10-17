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Україна отримала всі обіцяні танки Abrams від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала всі обіцяні танки Abrams від США
О'Доннелл зауважив, для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час
фото з відкритих джерел

США передали Україні всі 31 танк M1A1 Abrams

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден. Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл виданню «Голос Америки».

«Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків», – сказав посадовець.

Однак О'Доннелл зауважив, що для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час. За його словами, «українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ».

«Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки», – наголосив О'Доннелл.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams.

До слова, Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.

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Теги: танки війна США озброєння

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