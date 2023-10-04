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Українці повинні самі вирішувати, як застосовувати надану союзниками зброю – Блінкен

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці повинні самі вирішувати, як застосовувати надану союзниками зброю – Блінкен
фото з відкритих джерел

США не збираються «заохочувати» завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки.

Українські збройні сили та влада країни можуть самостійно обирати, де і за яких обставин застосовувати озброєння, передане союзниками. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, – ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним», – зазначив Блінкен.

За його словами, США не збираються «заохочувати» завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки. Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Раніше повідомлялося, що у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні. За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

Теги: зброя США Ентоні Блінкен влада озброєння фінансування бюджет

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