Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи – Зеленський

Президент розповів про важливі зустрічі у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 578-го дня війни звернувся до народу. Він повідомив, що тиждень був дуже продуктивним та приніс багато хороших оборонних рішень. Крім того, він традиційно подякував українським воїнам, які досягли успіху на фронті.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Продуктивний був тиждень. Дуже. Ми маємо багато хороших оборонних та інших рішень.

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Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання.

Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу. І це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу – те, про що вже домовилися, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний Президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу й підтримує Україну.

Провів дуже важливі зустрічі у Вашингтоні, у Конгресі – обидві партії, обидві палати. Було дуже багато питань, багато діалогу. Однаково щирі відповіді, абсолютна відвертість і щире розуміння. І ми спеціально запитали такий формат зустрічей та спілкування в Конгресі, який потрібен для максимально детальної розмови. І завдяки цьому довіри стало більше, і я почув, що підтримка України збережеться.

Загалом в Америці прозвучало багато морально сильних і важливих позицій на різних рівнях – від найвищого рівня до всіх тих, із ким працювала українська делегація. Так само і в Канаді. Чітка єдність. Є нові санкції проти Росії, і буде ще більше санкційного тиску.

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Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. На рівні Мінстратегпрому – взаєморозуміння з оборонними компаніями. І є дуже важливе взаєморозуміння на рівні суспільств – на рівні звичайних людей, які справді переживають за Україну та справді бажають нам перемоги, а всім українцям – захисту від російського терору. Коли звичайні люди в Америці кажуть, що моляться за Україну, це справді зворушує і додає сили нашим відносинам.

Окремо я хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!

Маємо домовленості першої леді України щодо підтримки реабілітації ветеранів, є відповідне українсько-канадське медичне партнерство. Олена розширює доступ української культури до провідних музеїв світу: і зараз є домовленість із музеєм Метрополітен у Нью-Йорку. Важливі зустрічі та звернення були в Олени і на майданчику ООН, зокрема те, що стосується захисту українських дітей у час війни.

Україна представила цьогоріч в ООН бачення реформи ключової інституції ООН – Ради Безпеки. Рада Безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживань агресором правом вето. Це треба змінювати. І взагалі треба давати більше прав і можливостей в ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію.

І, звичайно, цей тиждень був плідним і з погляду двосторонніх зустрічей із лідерами інших держав. Дякую всім за підтримку! І за готовність працювати з Україною. Так, це різний обсяг співпраці. Різні напрямки. Але це чітке визнання того, що Україна має майбутнє. Своє майбутнє. Сильне й вільне.

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І наші воїни. Безмежна вдячність. Пишаюся вами! За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють і на Сході, і на Півдні. 5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність у боях у районі Кліщіївки! 93-тя окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую! 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за справжню українську потужність у боях в районі Вербового… 116-та окрема механізована бригада – просто молодці, хлопці!

Дякую всім, хто б’ється заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую всім, хто допомагає! Кожен тиждень додає Україні сили й можливостей. А отже, кожен тиждень робить ближчою нашу перемогу».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 вересня провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Також повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці та медику-волонтеру.