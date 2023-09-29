Енергетична безпека та фінансування торгівлі: Зеленський зустрівся із президенткою Європейського банку

Україна зацікавлена у продовженні співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку

Сьогодні, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо.

«Дякую за незмінну й тверду підтримку нашої держави», – додав президент України.

Раніше повідомлялося, що Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в €3-5 мільярдів.