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Енергетична безпека та фінансування торгівлі: Зеленський зустрівся із президенткою Європейського банку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетична безпека та фінансування торгівлі: Зеленський зустрівся із президенткою Європейського банку
фото скріншот відео

Україна зацікавлена у продовженні співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку

Сьогодні, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський  провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо.

«Дякую за незмінну й тверду підтримку нашої держави», – додав президент України.

Раніше повідомлялося, що Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в €3-5 мільярдів.

Теги: Світовий банк банк президент Україна Володимир Зеленський

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