Кандидат на посаду спікера Палати представників знявся з виборів

Том Еммер пробув кандидатом на посаду спікера лише кілька годин

Республіканець Том Еммер зняв свою кандидатуру з голосування за посаду спікера Палати представників США. Про це повідомляє CNN.

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Йому не вистачило підтримки усередині Республіканської партії. Проти його кандидатури виступили від 10 до 20 конгресменів. А для перемоги на голосуванні він міг втратити не більше чотирьох голосів.

Повідомляється, що Еммер пробув кандидатом на посаду спікера лише кілька годин.

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Як повідомлялося, у Сполучених Штатах було обрано нового кандидата від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників.

Конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера Палати представників від республіканців після того, як члени Республіканської партії провели багатораундове таємне голосування.

Еммер переміг інших семеро республіканців, щоб отримати номінацію. Проте ще не відомо, чи зможе він отримати необхідну кількість голосів в Палаті представників для обрання на посаду спікера.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

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Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.