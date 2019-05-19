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    Україна створила делегацію для переговорів з Британією після Brexit

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    Прапори України та Британії - Україна створила делегацію для переговорів з Британією після Brexit
    Прапори України та Британії

    Делегацію очолив державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев. До її складу увійшла 21 людина

    Чинний президент України Петро Порошенко розпорядився створити делегацію для переговорів між Україною та Великою Британією щодо угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство після виходу Сполученого Королівства з ЄС.

    Відповідне розпорядження опубліковано на сайті президента.

    Делегацію очолив державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев. До її складу увійшла 21 людина, серед них заступники кількох міністрів, які опікуються питаннями євроінтеграції.

    «Утворити делегацію України для участі в переговорах між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо укладення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії», - йдеться в тексті розпорядження № 48/2019-рп.

    Нагадаємо, уряд Великої Британії має намір домовитися про укладення угоди по Brexit до липня.

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