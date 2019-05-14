  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Британський уряд планує затвердити угоду про Brexit до липня

    • Розсилка
    Прем'єр Британії Тереза Мей - Британський уряд планує затвердити угоду про Brexit до липня
    Прем'єр Британії Тереза Мей

    Міністри погодилися «обов'язково» затвердити будь-який план виходу до літніх канікул в парламенті

    Уряд Великої Британії має намір домовитися про укладення угоди по Brexit до липня, а це означає, що британським депутатам, ймовірно, доведеться зайняти місця в Європарламенті.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

    На засіданні уряду міністри домовилися про продовження переговорів з опозиційною Лейбористською партією про те, як парламент може ухвалити угоду про вихід, яку Тереза Мей узгодила з ЄС.

    Прес-секретар уряду уточнив, що міністри також погодилися «обов'язково» затвердити будь-який план виходу до літніх канікул в парламенті, які зазвичай починаються в кінці липня.

    «Вона (Тереза Мей, - ред.) працює над тим, щоб затвердити угоду якомога швидше», - сказав він.

    На питання, що це означає для 73 британських депутатів Європарламенту, представник прес-секретар сказав: «Фактична позиція така: якщо депутати Європарламенту будуть обрані і (британський) парламент до 30 червня не схвалить законопроект про вихід, який отримав королівське схвалення, вони займуть свої місця».

    Британія бритиме участь у виборах до Європейського парламенту 23 травня, майже через три роки після голосування на референдумі за Brexit.

    Якщо Британія все ще залишатиметься членом ЄС, коли новий Європарламент збереться 2 липня, британські депутати повинні будуть зайняти свої місця.

    Нагадаємо, минулого тижня уряд Британії не підтримав альтернативний план щодо Brexit.

    Читайте також
    ЄС Brexit політика Тереза Мей Велика Британія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ