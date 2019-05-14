Британський уряд планує затвердити угоду про Brexit до липня



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Прем'єр Британії Тереза Мей

Міністри погодилися «обов'язково» затвердити будь-який план виходу до літніх канікул в парламенті

Уряд Великої Британії має намір домовитися про укладення угоди по Brexit до липня, а це означає, що британським депутатам, ймовірно, доведеться зайняти місця в Європарламенті.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

На засіданні уряду міністри домовилися про продовження переговорів з опозиційною Лейбористською партією про те, як парламент може ухвалити угоду про вихід, яку Тереза Мей узгодила з ЄС.

Прес-секретар уряду уточнив, що міністри також погодилися «обов'язково» затвердити будь-який план виходу до літніх канікул в парламенті, які зазвичай починаються в кінці липня.

«Вона (Тереза Мей, - ред.) працює над тим, щоб затвердити угоду якомога швидше», - сказав він.

На питання, що це означає для 73 британських депутатів Європарламенту, представник прес-секретар сказав: «Фактична позиція така: якщо депутати Європарламенту будуть обрані і (британський) парламент до 30 червня не схвалить законопроект про вихід, який отримав королівське схвалення, вони займуть свої місця».

Британія бритиме участь у виборах до Європейського парламенту 23 травня, майже через три роки після голосування на референдумі за Brexit.

Якщо Британія все ще залишатиметься членом ЄС, коли новий Європарламент збереться 2 липня, британські депутати повинні будуть зайняти свої місця.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Британії не підтримав альтернативний план щодо Brexit.