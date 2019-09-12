Україна та Фінляндія будуть нарощувати військову співпрацю



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12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом Фото: пресслужба президента України

Зеленський висловив вдячність Фінляндії за підтримку у процесі гуманітарного розмінування на Донбасі

Україна та Фінляндія домовилися нарощувати військову співпрацю та розвивати діалог між оборонними відомствами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, Зеленський подякував Фінляндії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Я ознайомив пана президента Фінляндії з безпековою ситуацією на Донбасі, ми обмінялися думками щодо подальших кроків для припинення війни. Важливо, що наші партнери дотримуються непохитної позиції стосовно збереження санкційного режиму проти Російської Федерації до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив президент.

Крім того, Зеленський висловив вдячність Фінляндії за підтримку у процесі гуманітарного розмінування на сході України та забезпечення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зі свого боку Саулі Нііністьо наголосив, що Фінляндія завжди підтримувала та високо цінувала принципи суверенітету та територіальної цілісності України.

Як відомо, 12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом.

Він провів зустріч із Зеленським у вузькому колі. Також були передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

У присутності президентів України та Фінляндії підписано низку двосторонніх документів.