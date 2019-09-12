Під час візиту президента Фінляндії до Києва підписано ряд двосторонніх документів



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12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом

Наразі проходить спільний брифінг глав держав

У присутності президентів України та Фінляндії Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо 12 вересня підписано низку двосторонніх документів.

Наразі проходить спільний брифінг глав держав.

Як відомо, 12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом.

Він провів зустріч із Зеленським у вузькому колі. Також були передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

З 17 години у Маріїнському палаці була запланована зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.

До слова, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.