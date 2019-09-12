  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час візиту президента Фінляндії до Києва підписано ряд двосторонніх документів

    • Розсилка
    12 вересня&nbsp;президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом - Під час візиту президента Фінляндії до Києва підписано ряд двосторонніх документів
    12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом

    Наразі проходить спільний брифінг глав держав

    У присутності президентів України та Фінляндії Володимира Зеленського та Саулі Нііністьо 12 вересня підписано низку двосторонніх документів.

    Наразі проходить спільний брифінг глав держав.

    Як відомо, 12 вересня президент Фінляндії прибув в Україну з офіційним візитом.

    Він провів зустріч із Зеленським у вузькому колі. Також були передбачені українсько-фінські переговори під головуванням президентів.

    З 17 години у Маріїнському палаці була запланована зустріч президента Зеленського та президента Нііністьо з представниками ЗМІ.

    До слова, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом. Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

    Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.

    Читайте також
    Київ економіка Фінляндія політика Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ