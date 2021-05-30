Україна та ще 20 країн у спільній заяві закликали Білорусь звільнити Протасевича

Країни закликали негайно звільнити Протасевича та наголосили, що особи, причетні до нападів на журналістів мають бути покарані

Члени Коаліції за свободу ЗМІ опублікували заяву, у якій рішуче засудили примусову посадку літака Ryanair у Мінську та арешт журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляє Державний департамент США, серед підписантів – 21 країна світу, зокрема й Україна.

«Ця безпрецедентна та шокуюча дія є повною фронтальну атаку на свободу ЗМІ та має серйозні наслідки для права на свободу слова та думки загалом», – йдеться в тексті заяви.

Підписанти наголосили, що цей інцидент ще більше викликає занепокоєння на тлі «масштабної компанії замовчування незалежних голосів у Білорусі». Зокрема йдеться про обшуки в редакції незалежного білоруського видання Tut.by 18 травня та арешт співробітників ЗМІ. У заяві вказується, що загалом близько 400 журналістів та працівників ЗМІ в Білорусі зіткнулись із різними формами репресій під час президентських виборів у країні 9 серпня та їхніми наслідками.

Країни закликали негайно звільнити Протасевича та наголосили, що особи, причетні до нападів на журналістів мають бути покарані.

«Коаліція за свободу ЗМІ вимагає негайного та безумовного звільнення пана Протасевича, а також інших журналістів та працівників засобів масової інформації, яких затримали в Білорусі під час виконання їхньої роботи», – йдеться в заяві.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту.

Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.