«Позитивний і веселий»: до затриманого Протасевича вперше допустили адвоката

До Романа Протасевича кілька днів не допускали адвоката

У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич та в якому статусі

Адвокатка ув'язненого в Білорусі опозиційного активіста Романа Протасевича Інеса Оленська у четвер змогла побачитися з підзахисним. Про це пише «Радіо Свобода».

За словами адвокатки, з Протасевичем «усе гаразд, він веселий, позитивний, немає про що турбуватися».

У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич та в якому статусі.

«Мені не повідомили про обсяг інформації, який я не можу оприлюднювати, тому я не можу повідомити більше нічого», – сказала Аленська.

Напередодні адвокатці затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича заявили, що її підзахисного немає у СІЗО №1 Мінська.

Раніше правозахисники зазначали, що, судячи з опублікованого білоруськими силовиками відео, Протасевича катують і змушують давати показання.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.