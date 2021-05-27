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    «Позитивний і веселий»: до затриманого Протасевича вперше допустили адвоката

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    До Романа Протасевича кілька днів не допускали адвоката - «Позитивний і веселий»: до затриманого Протасевича вперше допустили адвоката
    До Романа Протасевича кілька днів не допускали адвоката

    У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич та в якому статусі

    Адвокатка ув'язненого в Білорусі опозиційного активіста Романа Протасевича Інеса Оленська у четвер змогла побачитися з підзахисним. Про це пише «Радіо Свобода».

    За словами адвокатки, з Протасевичем «усе гаразд, він веселий, позитивний, немає про що турбуватися».

    У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич та в якому статусі.

    «Мені не повідомили про обсяг інформації, який я не можу оприлюднювати, тому я не можу повідомити більше нічого», – сказала Аленська.

    Напередодні адвокатці затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича заявили, що її підзахисного немає у СІЗО №1 Мінська.

    Раніше правозахисники зазначали, що, судячи з опублікованого білоруськими силовиками відео, Протасевича катують і змушують давати показання.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

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    Теги: Білорусь СІЗО адвокат розслідування Роман Протасевич
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    «Позитивний і веселий»: до затриманого Протасевича вперше допустили адвоката