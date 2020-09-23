  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві планують побудувати аеропорт для дронів

    • Розсилка
    У 2020 році ринок безпілотних літальних апаратів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн. - У Києві планують побудувати аеропорт для дронів
    У 2020 році ринок безпілотних літальних апаратів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

    Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА, - Трояк

    У столиці до 2025 року збираються побудувати аеропорт для безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати. Поки що бізнесскладова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно», – зазначив Трояк.

    Він наголосив, у 2020 році ринок безпілотних літальних апаратів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

    «Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн», – додав Трояк.

    Як повідомлялося, у Дніпрі розпочалися будівельні роботи нового аеропорту.

    Нагадаємо також, що президент в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту.

    Київ бізнес ринок аеропорт безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies