У Києві планують побудувати аеропорт для дронів



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У 2020 році ринок безпілотних літальних апаратів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА, - Трояк

У столиці до 2025 року збираються побудувати аеропорт для безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати. Поки що бізнесскладова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно», – зазначив Трояк.

Він наголосив, у 2020 році ринок безпілотних літальних апаратів в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

«Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн», – додав Трояк.

Як повідомлялося, у Дніпрі розпочалися будівельні роботи нового аеропорту.

Нагадаємо також, що президент в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту.