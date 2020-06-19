Аеропорт Львова поновив міжнародні рейси



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Аеропорт Львова відновив міжнародні рейси Фото: t.me/vladyslavkryklii

Сьогодні аеропорт «Львів» прийняв авіарейси із Гданська та Дортмунда

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького сьогодні прийняв перші рейси Wizz Air із Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«У п’ятницю, 19 червня, міжнародний аеропорт «Львів» прийняв перші авіарейси під час карантину. Вранці до Львова прилетіли пасажири з Гданська та Дортмунда, також очікується авіарейс із Берліна. Усі авіарейси компанії Wizz Air. Також зі Львова Wizz Air виконав авіарейси до Дортмунда та Берліна», - йдеться у повідомленні.

Крім того, була затримка рейсу до Гданська. Усі інші авіарейси, а їх у розкладі кілька десятків, скасовано.

У пресслужбі аеропорту «Львів» повідомили, що з Дортмунда прилетіли до Львова 57 людей та 13 пасажирів полетіли у зворотному напрямку. Рейсом із Гданська прилетіли 24 пасажири, 14 людей полетіли до Берліна. Також із Берліна до Львова летить 67 пасажирів.

Учора, 18 червня, аеропорт на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив, що готується відновити роботу, опублікувавши фото працівників у захисних масках та екранах.

Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Також нагадаємо, що оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

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