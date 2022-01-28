Як отримати компенсацію у разі відключення світла: важливі поради

Компенсація надається автоматично і не потребує від споживача звернення до оператора

Компенсація надається автоматично і не потребує від споживача звернення до оператора

Електропостачальник повинен відобразити суму компенсації в кінцевому рахунку споживача

Українці мають право на грошове відшкодування від енергетичних компаній під час відключення електрики. Про це повідомляє Finance.ua.

Таке право регламентовано відповідною постановою НКРЕКП.

Розмір та порядок отримання компенсації

З 1 січня 2022 року у разі аварійної перерви електропостачання більш як 22 години споживач електроенергії отримує компенсацію у розмірі 300 грн.

Компенсація у розмірі 200 грн надається у разі перевищення допустимої тривалості планових перерв в електропостачанні:

12 годин – у незимові періоди;

6 годин – у зимові періоди та значних за обсягом виконання планових робіт з реконструкції та заміни мереж тривалістю перерв електропостачання:

24 години – у незимові періоди;

8 годин – у зимові періоди.

Як отримати

Компенсація надається автоматично і не потребує від споживача звернення до оператора системи розподілу.

Інформація про планові перерви в електропостачанні має бути розміщена на веб-сайті оператора системи розподілу (ОСР) та надана органам місцевого самоврядування за 5 календарних днів до початку.

ОСР має скорегувати рахунок за надані електропостачальником послуги на суму компенсації. Коригування має бути здійснене протягом 45 днів.

Електропостачальник повинен відобразити суму компенсації в кінцевому рахунку споживача за електричну енергію у строк не більше як 30 днів з дня отримання від ОСР повідомлення щодо виплати такої компенсації. У разі недотримання зазначених термінів сума компенсації подвоюється.

Як часто можуть відлючати

Аварійні перерви з вини компанії тривалістю понад 1 годину не мають перевищувати допустимий стандарт за рік:

не більше 6 перерв – для міст та селищ міського типу;

не більше 8 перерв – для сільської місцевості.

планові перерви – не більше 11-ти.

Якщо протягом попередніх 12 календарних місяців кількість перерв в електропостачанні перевищувала допустимий стандарт, розмір компенсації становить:

200 грн – для побутових споживачів;

600 грн – для непобутових споживачів;

50 грн – за кожну наступну перерву понад встановлений стандарт.

Нагадаємо, експерти розповіли, як менше споживати електроенергії, щоб знизити суми у комунальних платіжках. Зокрема, певні кроки допоможуть скоротити споживання на 30-50 кВт/год.

До слова, у жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50%.

Нагадаємо, в Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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