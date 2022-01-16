Запаси вугілля на ТЕС вперше за опалювальний сезон перевищили показник минулого року

Від початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51%

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ 14 січня вперше за цей опалювальний сезон перевищили запаси на таку ж дату минулого року. Про це повідомив голова комітету з питань енергетики Андрій Герус.

«У п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. т. Рік тому запаси складали 711,1 тис. т», – повідомив Герус.

За його інформацією, із початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. т.

«Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла сім суден, а компанія «Центренерго» чотири судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля», – пояснив Герус.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Раніше в інтерв’ю виданню «Економічна правда» Герус переклав відповідальність за дефіцит вугілля із держави на генеруючі компанії. Спікер компанії, менеджер зі стратегічних комунікацій Олександр Шевельов коментуючи заяви депутата «Слуги народу» зазначив, що ДТЕК імпортував рекордну кількість вугілля завдяки чому повністю забезпечив свої ТЕС паливом.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК імпортував рекордні 880 тис. т вугілля для проходження опалювального сезону.

Також ЗМІ з посиланням на дані Міненерго повідомляли, що ДТЕК Енерго за останній тиждень збільшив запаси вугілля на складах власних ТЕС на 32%.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не може завезти 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану через дії Росії.

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