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    Україна утрималася. ООН проголосувала за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

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    <p>Канабіс був у &nbsp;Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, такі як героїн</p> - Україна утрималася. ООН проголосувала за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

    Канабіс був у  Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, такі як героїн

    У голосування за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків взяли участь 53 країни

    Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 2 грудня, виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн. Про це повдіомляє ресурс TransformDrugPolicy і видання The New York Times.

    Зазначається, що у голосування Комісії з наркотичних засобів взяли участь 53 держави.

    «США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування. У підсумку: 27 голосів «за», 25 — «проти», один голос — утримався», ─ йдеться у повідомленні.

    На думку експертів, прийняття рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо рекласифікації канабісу і його похідних не буде мати безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряди як і раніше будуть мати право щодо того, як класифікувати канабіс. 

    Це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.

    «Світ змінився з початку 1960-х років. Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе в легалізації канабісу в усьому світі. У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу», — сказав журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль перед голосуванням.

    Як повідомлялося 11 листопада, у Вeрхoвнiй Рaдi yжe ствoрили рoбoчy грyпy, якa пoчaлa нaпрaцьoвyвaти зaкoн щoдo лeгaлiзaцiї мeдичнoгo кaнaбiсy в Укрaїнi.

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      Теги: ООН наркотики Україна ліки
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