Україна утрималася. ООН проголосувала за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

Канабіс був у Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, такі як героїн

У голосування за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків взяли участь 53 країни

Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 2 грудня, виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн. Про це повдіомляє ресурс TransformDrugPolicy і видання The New York Times.

Зазначається, що у голосування Комісії з наркотичних засобів взяли участь 53 держави.

«США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування. У підсумку: 27 голосів «за», 25 — «проти», один голос — утримався», ─ йдеться у повідомленні.

BREAKING:



Good news!



The UN CND just voted to remove cannabis from Schedule IV of the 1961 single convention on drugs - finally acknowledging its medicinal/therapeutic potential



Vote was close: 27 yes, 25 no, 1 abstention



...details to follow https://t.co/0VxqMTlGPy — TransformDrugPolicy (@TransformDrugs) December 2, 2020

На думку експертів, прийняття рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо рекласифікації канабісу і його похідних не буде мати безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряди як і раніше будуть мати право щодо того, як класифікувати канабіс.

Це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.

«Світ змінився з початку 1960-х років. Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе в легалізації канабісу в усьому світі. У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу», — сказав журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль перед голосуванням.

Як повідомлялося 11 листопада, у Вeрхoвнiй Рaдi yжe ствoрили рoбoчy грyпy, якa пoчaлa нaпрaцьoвyвaти зaкoн щoдo лeгaлiзaцiї мeдичнoгo кaнaбiсy в Укрaїнi.



