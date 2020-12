Україна утрималася. ООН проголосувала за виключення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 2 грудня, виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн. Про це повдіомляє ресурс TransformDrugPolicy і видання The New York Times.

Зазначається, що у голосування Комісії з наркотичних засобів взяли участь 53 держави.

«США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування. У підсумку: 27 голосів «за», 25 — «проти», один голос — утримався», ─ йдеться у повідомленні.

The UN CND just voted to remove cannabis from Schedule IV of the 1961 single convention on drugs - finally acknowledging its medicinal/therapeutic potential



Vote was close: 27 yes, 25 no, 1 abstention



