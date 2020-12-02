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    Уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19

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    Серед лікарських засобів&nbsp;є вакцини проти коронавірусу (без зазначення конкретних позицій) - Уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19
    Серед лікарських засобів є вакцини проти коронавірусу (без зазначення конкретних позицій)

    Українські урядовці звільнили антиковідні вакцини від ПДВ

    Український уряд доповнив перелік лікарських засобів необхідних для лікування Covid-19.

    Це стало відомо під час сьогоднішеього засідання Кабміну, брифінг за результатами якого розпочався о 14:40.  

    Нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко розмістив у соцмережах відповідну постанову уряду.

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    Уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19
    Уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19

    Серед вказаних лікарських засобів є вакцини проти коронавірусу (без зазначення конкретних позицій).

    За словами нардепа, такі препарати ввозяться на територію України без сплати ПДВ. 

    Крім того, Кабмін вніс зміни, які дозволяють закупити та отримати кисень в лікарні не пізніше трьох місяців з моменту укладення договору за кошти 2020 року.

    Також нагадаємо, що уряд скасував карантин вихідного дня

    До слова, за останнім соцопитуванням 40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19. Натомість 55% українців готові до щеплення, якщо воно буде безкоштовним. 

    2 грудня стало відомо, що Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech

    За останніми даними Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

     

    Теги: ПДВ Україна карантин щеплення вакцинація ліки уряд
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