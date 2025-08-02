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Бутусов став командиром

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Бутусов став командиром
Юрій Бутусов став командиром взводу по боротьбі з операторами БПЛА противника
фото: Юрій Бутусов/Facebook

Військовий закликав усіх охочих приєднатися до його підрозділу

Журналіст та військовослужбовець бригади «Хартія» Юрій Бутусов повідомив, що став командиром взводу по боротьбі з операторами БПЛА противника. Як інформує «Главком», про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Оператори дронів – каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання – боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу», – описав своє завдання Бутусов.

Він також додав, що оскільки володіє іспанською, то йому доручили створити у взводі відділення латиноамериканських бійців.

Крім того, Юрій Бутусов закликав усіх охочих приєднатися до його підрозділу.

«Звертаюсь до усіх, хто має можливість та мотивацію приєднатись до нашого колективу, який зараз створюється. Потрібні люди, здатні працювати на результат. Є інструктори, є можливості навчання, будемо максимально сприяти переводам, запрошуємо молодь 18-24 за програмою «мільйонерів», – додав військовий.

Нагадаємо, воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що він мобілізувався до лав Національної гвардії України. Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні.

Пізніше стало відомо, що  Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія», у званні солдата на посаду стрільця.  

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Теги: війна Нацгвардія Юрій Бутусов

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