Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника

Наступний бій Усика може відбутися на початку 2026 року

Зараз команда боксера працює над наступним поєдинком

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик уже в наступному своєму бою може зійтися в октагоні з популярним відеоблогером Джейком Полом. Як інформує «Главком», про це директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів Seconds Out.

За його словами, уже ведеться робота над наступним поєдинком Усика. Розглядаються кілька варіантів, серед них – бій за правилами ММА з Полом, який може відбутися на початку 2026 року.

«Зараз команда працює над наступним поєдинком. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як зі спортивної точки зору, так і з погляду інтересу глядачів та статусу. Майже кожен боєць кинув виклик Полу. Але наша історія – інша. Для нас головне – ММА, щось нестандартне, і саме в цьому його сила.

Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в ММА шанси значно рівніші. У Джейка є певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Перемовини вже тривають, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року», – заявив Лапін.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.