Україна вимагає від РФ допустити лікарів до Павла Гриба

МЗС України вимагає негайно допустити українських або іноземних лікарів до українця

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до незаконно утримуваного в РФ Павла Гриба. Про це йдеться у заяві дипвідомства. «Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою відмовою Російської Федерації допустити українських лікарів до незаконно



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Українець Павло Гриб у російському суді

МЗС України вимагає негайно допустити українських або іноземних лікарів до українця

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до незаконно утримуваного в РФ Павла Гриба.

Про це йдеться у заяві дипвідомства.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою відмовою Російської Федерації допустити українських лікарів до незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба, а також ігноруванням численних звернень Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з приводу отримання актуальної інформації про стан його здоров'я», - йюдетсья у повідомленні.

Погіршення стану здоров’я Гриба і ненадання йому медичної допомоги у МЗС розцінюють як форму тиску на нього, щоб отримати необхідні слідству свідчення.

«Такі дії демонструють ігнорування російською стороною не тільки рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року, а й основоположних прав людини», - зазначають в МЗС.

Міністерство вимагає негайно допустити українських або іноземних лікарів до Павла Гриба, щоб оцінити стану його здоров’я і надати необхідні медичні рекомендації.

Нагадаємо, 1 лютого в порушення всіх термінів російський суд відмовився звільнити українця Гриба. МЗС України висловило протест.

Раніше російський суд продовжив арешт Гриба до 4 березня.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. Представники захисту приїхали в слідчий ізолятор ФСБ в Краснодарі, де перебуває Павло Гриб, однак їх до затриманого не пустили.

13 вересня повідомлялося, що російські ЗМІ заявили про арешт Гриба суд Краснодара на два місяці. Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця, зазначив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Сам Павло Гриб заявив, що не отримує призначені йому ліки і турбується про своє здоров'я.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.