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    Україна висилає консула Росії в Одесі

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    МЗС наголосило, що закиди про те, що оголошений &laquo;persona non grata&raquo; український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом не є правдивими - Україна висилає консула Росії в Одесі

    МЗС наголосило, що закиди про те, що оголошений «persona non grata» український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом не є правдивими

    Фото з відкритих джерел

    Працівник консульства має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року

    Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з оголошенням 26 квітня МЗС Росії співробітника посольства України в Москві «persona non grata». Про це повідомила пресслужба МЗС.

    У відповідь на це МЗС оголосило російського консула небажаною особою. «Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України», –зазначили у відомстві.

    МЗС наголосило, що закиди про те, що оголошений «persona non grata» український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом не є правдивими.

    «Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій», – зауважили у відомстві та додали, що рішення російського МЗС грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

    У відповідь на такі дії Росії МЗС України оголосило консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року.

    «У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь», –підсумували в міністерстві.

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    Теги: МЗС Росія дипломатія посол Олександр Баньков
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