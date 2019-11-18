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    Україна вийшла ще з однієї угоди СНД

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    Володимир Зеленський підписав указ про вихід України&nbsp;<span>з чергової угоди СНД</span> - Україна вийшла ще з однієї угоди СНД
    Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з чергової угоди СНД

    Україна вирішила вийти з угоди про заходи щодо поліпшення розрахунків між госпорганізаціями СНД

    Україна вирішила вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №851 від 18 листопада.

    «Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав», - сказано в ньому.

    Угоду було підписано в Ташкенті (Узбекистан) 15 травня 1992 року.

    Як повідомлялось, у травні 2018 року колишній президент Петро Порошенко схвалив відкликання всіх представників України зі статутних органів СНД.

    Станом на лютий Україна припинила дію шести договорів у рамках СНД і продовжувала інвентаризацію 236.

    Нагадаємо, на початку липня Кабмін схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях країн-учасниць СНД.

    У вересні Міністерство закордонних справ спростувало інформацію про те, що процес припинення обопільних умов України з Росією та СНД припинено після обрання президентом Володимира Зеленського.

    Петро Порошенко Кабмін Узбекистан Володимир Зеленський СНД Україна президент
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