Україна вийшла ще з однієї угоди СНД



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Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з чергової угоди СНД

Україна вирішила вийти з угоди про заходи щодо поліпшення розрахунків між госпорганізаціями СНД

Україна вирішила вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №851 від 18 листопада.

«Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав», - сказано в ньому.

Угоду було підписано в Ташкенті (Узбекистан) 15 травня 1992 року.

Як повідомлялось, у травні 2018 року колишній президент Петро Порошенко схвалив відкликання всіх представників України зі статутних органів СНД.

Станом на лютий Україна припинила дію шести договорів у рамках СНД і продовжувала інвентаризацію 236.

Нагадаємо, на початку липня Кабмін схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях країн-учасниць СНД.

У вересні Міністерство закордонних справ спростувало інформацію про те, що процес припинення обопільних умов України з Росією та СНД припинено після обрання президентом Володимира Зеленського.