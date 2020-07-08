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    Україна вийшла з угоди про Раду керівників фінансової розвідки в СНД

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    Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД - Україна вийшла з угоди про Раду керівників фінансової розвідки в СНД
    Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД

    Зеленський доручив МЗС повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із зазначеної угоди

    Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД. Міністерство закордонних справ має повідомити виконком СНД про рішення України.

    Про це йдеться у відповідному указі президента.

    «Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м. Ашгабаті», - йдеться у законі.

    Одночасно Зеленський доручив МЗС повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із зазначеної угоди.

    У тексті документу Зеленський посилається, зокрема, на статтю 8 Угоди, згідно якої, кожен її учасник має право вийти з неї, повідомивши про свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до дати виходу.

    Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів ініціював вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маргетингових центрів.

    МЗС СНД Україна
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