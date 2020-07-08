  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Байден пообіцяв ввести обмеження проти товарів з Росії

    • Розсилка
    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден - Байден пообіцяв ввести обмеження проти товарів з Росії
    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден

    Байден зазначив, що США і їх союзники «не повинні залежати від поставок товарів з таких країн, як Китай і Росія»

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив з пропозицією ввести цільові обмеження на імпорт з Росії і Китаю.

    Про це йдеться в плані щодо реформи ланцюжків поставок товарів в США і їх союзникам, розміщеному на сайті кандидата.

    За словами політика, дані країни, «становлять загрозу національній безпеці».

    Байден висловив думку, що «для захисту критично важливих інфраструктури і поставок» необхідно знижувати залежність від китайського і російського імпорту.

    Як зазначив демократ, США і їх союзники «не повинні залежати від поставок критично важливих товарів з таких країн, як Китай і Росія».

    Байден також вважає, що компаніям потрібні плани на випадок збою в поставках важливої продукції.

    Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп, який вже заявив про участь у президентських перегонах, останнім часом користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його суперник Джозеф Байден.

    Нагадаємо, Нагадаємо, що рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців. Так, Байден обходить Трампа на 14%.

    Як повідомлялося, суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.

    Читайте також:
    Вибори в США: Байден зберігає значний відрив від Трампа
    Росія США Джозеф Байден Китай Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ