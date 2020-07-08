Байден пообіцяв ввести обмеження проти товарів з Росії



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Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден

Байден зазначив, що США і їх союзники «не повинні залежати від поставок товарів з таких країн, як Китай і Росія»

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив з пропозицією ввести цільові обмеження на імпорт з Росії і Китаю.

Про це йдеться в плані щодо реформи ланцюжків поставок товарів в США і їх союзникам, розміщеному на сайті кандидата.

За словами політика, дані країни, «становлять загрозу національній безпеці».

Байден висловив думку, що «для захисту критично важливих інфраструктури і поставок» необхідно знижувати залежність від китайського і російського імпорту.

Як зазначив демократ, США і їх союзники «не повинні залежати від поставок критично важливих товарів з таких країн, як Китай і Росія».

Байден також вважає, що компаніям потрібні плани на випадок збою в поставках важливої продукції.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп, який вже заявив про участь у президентських перегонах, останнім часом користується меншою популярністю серед учасників опитувань громадської думки, ніж його суперник Джозеф Байден.

Нагадаємо, Нагадаємо, що рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців. Так, Байден обходить Трампа на 14%.

Як повідомлялося, суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею.