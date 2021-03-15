Україна втрачає позиції. Названо найбільших експортерів зброї у світі

Україна посіла 12 сходинку у списку експортерів зброї

Світовим лідером із продажу зброї й військової техніки залишаються США, а перше місце у закупівлі озброєнь займає Саудівська Аравія. В цілому обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період з 2016-го по 2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися: істотне збільшення поставок трьома з п'яти найбільших експортерів зброї - США, Францією і Німеччиною - було значною мірою компенсоване скороченням російського і китайського експорту озброєнь. До таких висновків дійшли автори доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованої у понеділок, 15 березня, пише DW.

Обсяг продажів озброєнь за 10 років

Уперше з 2001-2005 років обсяг продажів основних видів зброї в період між 2011-2015 і 2016-2020 роками не збільшився. Тим не менш, масштаб торгівлі озброєнням залишається близьким до найвищого рівня з часів закінчення холодної війни.

«Поки що рано робити висновки про те, що двадцятирічний період швидкого нарощування постачань зброї завершився, – говорить експерт SIPRI Пітер Веземан. – Економічні наслідки пандемії коронавірусу ще можуть змусити ряд держав у найближчі роки переглянути свої обсяги імпорту озброєння. Водночас навіть у розпал пандемії у 2020 році деякі країни підписали великі контракти на поставку основних видів озброєнь».

США – світовий лідер із продажу озброєнь

Сполучені Штати продовжують залишатися найбільшим у світі експортером зброї, на США припадає більше третини загальносвітового обсягу. При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. За минулі п'ять років США продали озброєнь і військової техніки 96 країнам, що набагато перевищує показники інших постачальників зброї.

Майже половина поставок зброї з США (47%) припадає на країни Близького Сходу, основним її покупцем (24%) є Саудівська Аравія. За період з 2011-го по 2020 роки американський експорт озброєнь зріс на 15%, що ще сильніше збільшило розрив між США і другим за величиною експортером озброєнь – Росією.

Продажі російської зброї впали

Російський експорт зброї, що становив у 2016-2020 роках 20% від усіх світових продажів, упав за цей період на 18% (що можна порівняти з періодом з 2011-го по 2015 роки). Близько 90% від цього скорочення пояснюється тим, що за минулі п'ять років на 53% знизилися продажі російських озброєнь до Індії.

«У 2011-2020 роках Росія суттєво збільшила обсяг постачань зброї Китаю, Алжиру і Єгипту, але це не компенсувало втрат від значного зниження експорту озброєнь до Індії», – говорить наукова співробітниця програми SIPRI Олександра Куімова. Хоча, за її словами, Росія нещодавно підписала з кількома державами нові великі контракти на постачання зброї і в найближчі роки вона, ймовірно, нарощуватиме обсяги експорту озброєнь, у більшості регіонів світу РФ стикається із сильною конкуренцією з боку США.

Німеччина і Франція нарощують обсяги експорту озброєнь

Третім у світі продавцем зброї є Франція, яка в 2016-2020 роках наростила обсяг продажів основних видів озброєнь на 44%, забезпечивши 8,2% світового ринку зброї. Великі угоди Париж уклав з Індією, Єгиптом і Катаром: на ці три країни припадає 59% французького експорту озброєнь.

Німеччина, як і раніше, залишається на четвертому місці серед найбільших світових постачальників зброї. За останні 10 років країна збільшила експорт озброєнь на 21%, на її частку припадає 5,5% світової торгівлі зброєю. Серед основних клієнтів Німеччини – Південна Корея, Алжир і Єгипет.

Замикає п'ятірку найбільших у світі експортерів зброї Китай. Обсяг його продажів за останні п'ять років скоротився на 7,8% і склав 5,2% світової торгівлі військовою технікою. Основними покупцями китайської зброї були Пакистан, Бангладеш і Алжир.

Україна втрачає позиції

Україна у вказаному рейтингу через зменшення експорту втратила позиції і тепер посідає 12 сходинку. Її частка у світовій торгівлі зброєю в період з 2016-го по 2020 роки становить 0,6%, у той час як у період з 2011-го по 2015 рік ця частка становила 2,6%. Найбільшими покупцями зброї з України, за даними доповіді SIPRI, є Китай (на який припадає 36% експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).

Нагадаємо, що Росія, попри конфлікт з Україною, вже не вперше потрапляє у список найбільших клієнтів української оборонки за даними SIPRI. У попередні роки після публікації таких звітів українські посадовці стверджували, що Україна не співпрацює з «державою-агресором».

Основні імпортери зброї – країни Близького Сходу

Найбільше зброї експортується на Близький Схід. Частка імпорту основних видів озброєння в цьому регіоні за останні п'ять років зросла на 25% у порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Це стало відображенням регіональної стратегічної конкуренції між кількома державами регіону Перської затоки.

Найбільший світовий імпортер зброї – Саудівська Аравія – збільшила закупівлі озброєнь на 61%, а Катар - на 361%. Імпорт зброї Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) скоротився на 37%, але кілька контрактів на постачання великих озброєнь, у тому числі договір про купівлю 50 американських винищувачів-бомбардувальників F-35, підписаний у 2020 році, дозволяють припустити, що країна буде нарощувати імпорт озброєнь у великих обсягах.

Єгипет збільшив закупівлю озброєнь за минулі 10 років на 136%. Країна, що змагається з Туреччиною в освоєнні вуглеводневих ресурсів у Східному Середземномор'ї, інвестувала значні кошти у зміцнення військово-морського флоту.

Турецький імпорт зброї між 2011 і 2020 роками скоротився на 59%. Багато в чому на це вплинула відмова США у 2019 році продавати Анкарі винищувачі-бомбардувальники F-35 після того, як Туреччина купила у Росії зенітно-ракетні комплекси. Щоб зменшити залежність від імпорту, Туреччина також нарощує внутрішнє виробництво основних видів озброєнь.