Посадовці Нацполіції за гроші видавали дозволи на зброю. Названо розмір «винагороди»

Під час обшуків було вилучено зброю та патрони до неї без дозволів

Наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі дозволів на придбання зброї за винагороду

Правоохоронці за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, створив та очолив злочинну групу із числа працівників дозвільних систем в областях, а також цивільних осіб – працівників та власників магазинів з продажу зброї. Всупереч встановленому законом порядку вони оформлювали та видавали дозволи на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовження термінів їх дії за «винагороду» в 5-10 тис. грн. Серед їхніх «клієнтів» були представники організованих злочинних угруповань, особи які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Правоохоронці одночасно провели понад 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників групи. Вилучено дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру п’ятьом особам – одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області, працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області, а також засновнику та директору магазину, який здійснює діяльність у сфері торгівлі зброєю у Київській області за фактами одержання неправомірної вигоди за такі послуги (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На даний час триває перевірка законності видачі понад 2 тис. дозволів власникам зброї, в тому числі нагородної. Встановлюються інші особи, серед яких працівники Національної поліції та керівники і працівники відділів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи у областях, які можуть бути причетні до злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, за оперативного супроводу СБУ.

Раніше очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив про виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах. Зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі – перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.