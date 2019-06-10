Україна вже запасла на 20% більше газу, ніж торік



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Україна вже більше трьох років не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ «Газпром» (РФ)

Запаси природного газу в підземних сховищах станом на 10 липня 2019 року становлять 12,050 мільярдів кубометрів - цей обсяг на 20% (на 1,967 мільярда кубометрів) перевищує показник попереднього року.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укртрансгаз» у Facebook.

Як зазначили у компанії, за першу декаду червня середньомісячний обсяг закачування становив 72 млн куб. м. У цілому за тиждень, у період із 3 по 10 червня, обсяг газу в ПСГ збільшився на 5,1% (на 592 млн куб. м).

Нагадаємо, що побоювання повного припинення російським «Газпромом» транзиту газу територією України з січня 2020 року змушують нашу країну увійти в зиму з більш високими, ніж зазвичай, запасами у підземних сховищах газу.

Раніше глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вже заявив про плани накопичення до листопада 2019 року близько 20 млрд куб. м газу, що на 3-4 млрд куб. м більше практики останніх років.

Це пов'язано з тим, що відсутність імпорту та транзиту газу з боку РФ по ГТС України змусить країну почати його реверс із заходу країни, де розташовані найбільші за ємностю сховища, на схід.

За словами виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, у разі припинення РФ транзиту газу через ГТС України тільки половина з наявних потужностей на західному кордоні країни (Словаччина - 42,5 млн куб. м/добу, Угорщина - 19,5 млн куб. м/добу, Польща - 6,4 млн куб. м) зможуть бути задіяні для імпорту газу з боку Європи, оскільки не всі вони є безперервними.

Україна вже більше трьох років (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ «Газпром» (РФ), закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.