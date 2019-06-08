Геополітична поразка. У «Нафтогазі» пояснили, чому «Газпром» вперся і не виконує рішення міжнародного арбітражу



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Вітренко наголосив, що Україна в Арбітражі довела, що насправді це росіяни нам не доплачували за транзит, а ми переплачували за газ

«Нафтогаз» виграв $4,6 млрд. Лише частину з коштів «Газпром» вже повернув шляхом взаємозаліку

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пояснив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», чому «Газпром» не платить за рішенням міжнародного арбітражу.

За словами Вітренка, для «Газпрома» виплатити гроші – визнати факт своєї поразки. «А для них це не тільки гроші, це геополітична поразка, тому що вони вибудовували всю свою геополітику на тому, що «українці недолугі», «крадуть газ», а «велика Росія цих недолугих українців фактично утримує», - зазначив виконавчий директор НАК «Нафтогаз».

Вітренко наголосив, що Україна в Арбітражі довела, що насправді це росіяни нам не доплачували за транзит, а ми переплачували за газ. «Це вони фактично за рахунок корупції та інших чинників грабували Україну. Для них це певний переворот», - вважає Вітренко. Він стверджує, що росіяни прагнуть повернутися до риторики, що «Росія дає нам дешевий газ, а ми дурні під впливом «бандерівців» і «америкосів» просто не розуміємо те добро, яке вони нам роблять».

На думку виконавчого директора НАК «Нафтогаз», у них величезні втрати, і репутаційні також. «Вони («Газпром» - ред.) кожному суді скаржаться, що ми арештовуємо їхні активи і проводимо процедуру стягнення не тому, що хочемо отримати гроші, а тому що ми прагнемо завдати їм шкоди», - говорить Вітренко.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» наголошує: «Ми виграли за транзитною справою близько $4,6 млрд. . Частину коштів повернуто у вигляді заліку на суму $2,1 млрд. А залишок - $2,6 млрд плюс відсотки (щодня накопичуються) – цю суму вони ще не заплатили».

«Газпром» всілякими правдами і не правдами уникає цієї сплати. Ми заарештовуємо активи по всьому світу, він протестує, затягує процеси в різних юрисдикціях у Великобританії, Нідерландах, зараз ще й в Люксембурзі, Швейцарії, США», - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом»

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн.

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