Україна за рік заборонила в'їзд понад тисячі іноземців



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Також припинено діяльність однієї злочинної групи у складі п'ятьох осіб, затримано чотирьох організаторів та чотирьох пособників незаконній міграції

У 2018 році за результатами співбесід ухвалено рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців, про заборону в’їзду - стосовно 1136 іноземців. Про це під час прес-брифінгу заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«У 2018 році за результатами співбесід прийнято рішення про відмову у в’їзді в Україну стосовно 1679 іноземців – потенційних незаконних мігрантів, а стосовно 1136 іноземців прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну», - сказав Слободян.

Також припинено діяльність однієї злочинної групи у складі 5 осіб, затримано 4 організаторів та 4 пособників незаконній міграції, до слідчих органів Нацполіції надіслано 15 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Слободян також розповів про те, що у 2018 році затримано майже 40 співробітників Державної прикордонної служби України, які використовували своє службове становище у злочинних намірах.

«Протягом 2017-2018 років підрозділами внутрішньої безпеки задокументовано 425 злочинів, з яких 273 корупційної спрямованості. Вже цього року задокументовано 50 кримінальних справ. Крім того, у 2018 році в рамках кримінальних проваджень затримано майже 40 співробітників Держприкордонслужби, які використовували своє службове становище у злочинних намірах», - сказав він.

За його словами, більшість правопорушень відбувались безпосередньо на кордоні. Тільки за сприяння у переміщенні тютюнових виробів та товарів народного споживання викрито 21 військовослужбовця.





Джерело: УНН