Прикордонники затримали бойовика «ДНР», який охороняв уламки Malaysia Airlines



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Скріншот з відео на youtube.com / Державна прикордонна служба України

Затриманий повідомив, що ракета по літаку була випущена з окупованого бойовиками села Грабове Донецької області

Прикордонники затримали бойовика самопроголошеної «Донецької народної республіки», який охороняв уламки літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17, який був збитий на Донбасі. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

«Оперативники Донецько-Луганського регіонального управління прикордонного відомства затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування «Схід» і «охороняв» уламки збитого російськими літака рейсу MH-17», - написав Слободян.

На відеозапису допиту видно, що затриманий розповідає про обставини катастрофи літака. Зокрема, він повідомив, що ракета по літаку була випущена з окупованого бойовиками села Грабове Донецької області.

З'ясувалося, що затриманий чоловік брав безпосередню участь в діяльності НЗФ «Восток». В ході допиту затриманого правоохоронці з’ясували, що ще у липні 2014 року, після відбування покарання за зґвалтування в одній з колоній на окупованій території, він добровільно пішов на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами, включно до розстрілів.

Затриманий розповів, що після аварії бойовики залякували місцевих жителів і заборонили їм розповідати про обставини катастрофи.

Нагадаємо, у Гаазі представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі Boeing рейсу МН17.

Зазначимо, що 6 грудня 2018 року українські депутати продовжили дію угоди щодо розслідування збитого росіянами МН17.

Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що розвідка Росії намагалася вкрасти документи про розслідування авіакатастрофи MH17.